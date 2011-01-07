Чоловік зберігав тротил у підвалі багатоповерхівки

У місті Шостка Сумської області порушено кримінальну справу проти 45-річного місцевого жителя, який сховав у підвалі багатоповерхового житлового будинку тротил.

Як повідомила кореспонденту УНІАН співробітник Секторі зв’язків з громадськістю Шосткінського міського відділу Управління МВС України в Сумський області Тетяна МЕНЯЙЛО, чоловік мав намір використати вибухівку під час риболовлі. Використати тротил зловмисник не встиг, оскільки був затриманий за скоєння квартирної крадіжки.

Встановлено, що чоловік вже 25 років відсидів у тюрмі. Цього разу він потрапив до ізолятору тимчасового тримання через квартирну крадіжку, яку скоїв ще навесні 2010 р. Під час досудового слідства в цій справі, він зізнався, що зберігає у підвалі будинку вибухівку, яку знайшов на звалищі.

У підвалі будинку за вказаною затриманим адресою правоохоронці вилучили вибухівку і передали експертам, які дійшли висновку, що речовина є тротилом загальною масою 298 грамів.

Проти чоловіка порушено кримінальну справу за ст. 263 ч.1 Кримінального кодексу України - «незаконне поводження з вибуховими речовинами», якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2-х до 5-ти років.