Російському офіцеру в Азербайджані відрізали голову

Російський офіцер Сергій Грачов, який служив на Габалінській радіолокаційній станції (РЛС) в Азербайджані, був убитий гостями після новорічної вечірки, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на агентство Trend і правоохоронні органи Азербайджану.

Слідча група військової прокуратури Азербайджану разом з співробітниками військової прокуратури РФ, які прибули до Габали, провела огляд місця події, ведеться допит особового складу РЛС.

Як стало відомо, група офіцерів, які служать на РЛС, зібралася в квартирі 47-річного майора Грачова у військовому містечку відсвяткувати Новий рік. З невстановленої поки причини між гостями і господарем виникла бійка, в якій офіцери вбили С.Грачова, взяли з помешкання гроші та цінності і втікли.

Азербайджанські ЗМІ повідомляють, що інформація про вбивство надійшла до правоохоронних органів 2 січня, після чого на місці події оперативники виявили в квартирі обезголовлене тіло С.Грачова.