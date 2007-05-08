Яценюк - канадцям: ваше місце займе хтось інший

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК виступає за посилення економічної складової зовнішньої політики держави, а також закликає канадські ділові кола бути більш активними на українському ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив, виступаючи перед членами Канадсько-української торгівельної палати в Торонто, де він перебуває в рамках офіційного візиту до Канади.

“Моя принципова політика полягає в необхідності економізації зовнішньої політики України”, - зокрема, сказав міністр.

В цьому контексті він як позитив відзначив новий проект Канадської агенції міжнародного розвитку (CIDA) щодо підготовки українських спеціалістів із сучасної торгівельної дипломатії, який було започатковано за участі української діаспори у Канаді.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що макроекономічні показники поточного року підтверджують позитивну динаміку розвитку української економіки. Зокрема, зазначив міністр, у першому кварталі, порівняно з аналогічним періодом минулого року, ВВП зріс на 8%, а обсяги промислового виробництва – на 12,5%.

А.ЯЦЕНЮК також повідомив, що Україна зацікавлена у співпраці з Канадою, особливо в таких сферах, як нафтогазовий сектор, впровадження сучасних технологій енергозбереження, сільське господарство, транспорт, фінанси тощо. За словами міністра, дипломатичні установи України в Канаді та Канадсько-українська торгівельна палата повинні стати генераторами нових ідей, проектів торгівельно-економічного та інвестиційного співробітництва.

“Україна є відкритою у питаннях подальшого посилення двосторонніх комерційних відносин”, - заявив А.ЯЦЕНЮК, наголосивши на важливості конструктивної співпраці з бізнесовими та фінансовими колами Канади.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, питання канадських інвестицій також було темою обговорення під час його зустрічі з міністром міжнародного співробітництва Канади Жозеф ВЕРНЕР. Він зазначив, що на початку 90-х років досвід канадських інвесторів в Україні був “не дуже хороший”, Втім, додав міністр, “треба перегорнути цю сторінку, і я кажу канадцям: чим більше ви чекаєте, тим більше ви втрачаєте”.

Зокрема, за словами А.ЯЦЕНЮКА, на ринку українських інвестицій зараз дуже ефективні європейці, в першу чергу у фінансовому секторі, американці також зорієнтовані на український ринок, тоді як загальний обсяг канадських інвестицій в Україну, який складає лише 158 млн. дол., зовсім не відповідає рівню двостороннього партнерства, яке має особливий статус.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що аргументом у цьому питанні може бути і те, що, наприклад, ринок української нерухомості дає іноземним компаніям, які на ньому працюють, середньорічний дохід до 35%, дуже динамічним є процес капіталізації банків. “Так, український ринок ризикований, але він високоприбутковий”, - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

“Якщо ви не будете швидше це робити, то ваше місце займе хтось інший”, - наголосив міністр, звертаючись до представників ділових кіл Канади.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату України, товарообіг між Україною і Канадою у 2006 році становив 313,772 млн. дол. (за даними Мінстатистики Канади – 265,3 млн. дол.); в Україні зареєстровано 198 підприємств з 158,5 млн. дол. прямих канадських інвестицій, за період 2006 р. до України надійшло 4,2 млн. дол.; частка канадського капіталу у загальному обсязі прямих іноземних інвестицій в Україну становить 0,7%.

В Україні канадські інвестори найбільше вкладають в промисловість (41,3%); машинобудування (22,5%); оптову торгівлю (32,6%); операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям (14,6%).