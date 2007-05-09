Згоріла половина офісу Давида Жванія (фоторепортаж)

Учора близько 18.00 в Подільському районі Києва виникла пожежа в головному офісі компанії «Брінгфорд» (Контрактова, 9), де розташована приймальна народного депутата Давида ЖВАНІЯ.

За попередніми даними, загоряння сталося на 2 поверсі чотириповерхового приміщення у кімнаті, де розташовані сервери.

Через те, що перекриття між поверхами є дерев’яними, вогонь дуже швидко поширився. В результаті пожежі було пошкоджено половину приміщення.

До гасіння пожежі було залучено 70 рятувальників-пожежників і 9 одиниць основної пожежної техніки.

На місці події був сам Д.ЖВАНІЯ.

Прибув також міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ. Гасіння пожежі проходило під безпосереднім керівництвом міністра.

Фото Сергія Светлицького, Віктора Побєдінського/УНІАН