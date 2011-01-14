Вартість оренди квартир у Києві (по районах)

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в 2010 р. зросла на 16,68% (73 дол.) – до 511 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за цей період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 67 дол. – до 525 дол., 2-кімнатних – на 83 дол., до 689 дол., 3-кімнатних – на 92 дол., до 843 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 48 дол. – до 401 дол., 2-кімнатних – зросла на 72 дол., до 678 дол., 3-кімнатних – зросла на 85 дол. – до 801 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 55 дол., до 320 дол., 2-кімнатних – зросла на 74 дол. – до 423 дол., 3-кімнатних – зросла на 94 дол., до 632 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 55 дол., до 332 дол., 2-кімнатних – на 64 дол., до 440 дол., 3-кімнатних – на 73 дол., до 601 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 57 дол., до 307 дол., 2-кімнатних – на 61 дол., до 412 дол., 3-кімнатних – на 84 дол., до 526 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 50 дол. – до 326 дол., 2-кімнатних – на 52 дол., до 444 дол., 3-кімнатних – на 87 дол., до 536 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 68 дол. – до 389 дол., 2-кімнатних – зросла на 69 дол., до 504 дол., 3-кімнатних – зросла на 180 дол., до 638 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 31 дол., до 299 дол., 2-кімнатних – зросла на 52 дол., до 417 дол., 3-кімнатних – зросла на 62 дол., до 523 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 49 дол. – до 309 дол., 2-кімнатних – на 59 дол., до 441 дол., 3-кімнатних – на 92 дол. – до 556 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 44 дол. – до 298 дол., 2-кімнатних – на 55 дол., до 408 дол., 3-кімнатних – на 64 дол., до 534 дол.