Євро на міжбанку пішло вгору

Долар трохи подешевшав

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 7,9540/7,9650 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися – 0,2653/0,2658 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,6735/10,6895 грн./євро. Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг». На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,3413/1,3415 дол./євро (четвер, 13 січня, - 1,3127/1,3129 дол./євро). У четвер, 13 січня, Національний банк України вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,9550/7,9650.

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