У Луцьку відкрито "Центр кар’єри"

У Луцьку сьогодні відкрито інформаційно-консультаційний Центр кар’єри.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської ОДА, він діятиме на базі Волинського національного університету імені Лесі Українки. Завдання Центру кар`єри – знайомити студентів із потенційними роботодавцями і допомагати їм у працевлаштуванні.

У відкритті взяли участь перші особи області та міста.

За словами директора Центру кар`єри Світлани ЗИМИ, у закладі функціонуватиме три сектори, де готуватимуть практичні й методичні матеріали. Загалом спеціалісти налагоджуватимуть контакти із роботодавцями з метою працевлаштування студентів та випускників університету. Також вона розповіла, що Центр підтримуватиме активність студентів і випускників вишу у виборі професійної й академічної кар`єри, а головна його мета – формування у студентів навичок планування кар`єри й активного пошуку роботи.

Голова Волинської облдержадміністрації Борис КЛІМЧУК подякував директору обласного центру зайнятості Раїсі КУЧМУК і ректорові ВНУ імені Лесі Українки Ігорю КОЦАНУ за гарний проект. "Такий заклад допоможе молодим людям працевлаштуватися, а роботодавцям – знайти фахового спеціаліста ", - вважає голова ОДА.