Папієв пропонує звільняти вагітних жінок

Міністр праці та соціального захисту Михайло Папієв пропонує передбачити у Трудовому кодексі норму, згідно з якою роботодавець матиме право звільнити з роботи вагітну жінку за порушення трудового законодавства.

Про це Папієв заявив на прес-конференції у четвер, передає proUA.

„Роботодавець повинен мати право звільнити вагітну жінку, якщо вона порушила трудове законодавство”, — сказав він.

За словами міністра, таким чином можна зняти проблему дискримінації жінок при працевлаштуванні. На сьогодні роботодавці часто відмовляються брати на роботу жінку, бо у разі, якщо вона завагітніє, вони, згідно з трудовим законодавством, не мають права її звільнити.

Папієв нагадав, що Трудовий кодекс готується до другого читання у Верховній Раді. Міністр очікує, що наприкінці літа його вдасться прийняти у другому читанні. „І, сподіваюсь, в цілому”, — додав він.