12 міліціонерів, які грабували приїжджих до Криму, суд відпустив на свободу

Прокуратура оскаржила вирок суду, що відпустив на свободу 12 міліціонерів, які грабували приїжджих до Криму

Прокуратура Криму направила апеляцію на рішення суду, що призначив 12 співробітникам лінійного відділу міліції на станції «Сімферополь», які били і грабували приїжджих, покарання, не пов`язане з позбавленням волі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури.

«Наглядове відомство вважає дуже м`яким призначене покарання для співробітників правоохоронних органів, через яких постраждали понад 20 осіб», - йдеться у прес-релізі.

Прокуратура просить суд скасувати вирок суду першої інстанції і винести новий.

Як повідомляв УНІАН, Залізничний райсуд Сімферополя у грудні 2010 року призначив 9 колишнім міліціонерам покарання, яке передбачає відбування покарання у виправній установі відкритого типу без ізоляції від суспільства, 3 - у вигляді позбавлення волі, але звільнив їх від його відбування з випробувальним терміном.

Співробітники лінійного відділу міліції незаконно, нібито за адміністративні правопорушення, затримували приїжджих, били і грабували їх.