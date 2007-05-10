Катерина Ющенко передала Сумській дитячій лікарні гроші на медобладнання

Сьогодні в Сумах голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду „Україна 3000” Катерина ЮЩЕНКО відвідала Сумську обласну дитячу клінічну лікарню і взяла участь у конференції медичних працівників, присвяченій Міжнародному дню медичної сестри.

Як передає кореспондент УНІАН, звертаючись до присутніх, К.ЮЩЕНКО привітала молодший медичний персонал лікарні з професійним святом, а також приділила увагу медичним програмам, що їх реалізує Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000»: «Від лікарні до лікарні» та «Радість дитинства - вільні рухи», розповіла про проект «Дитяча лікарня майбутнього».

Від імені фонду «Україна 3000» К.ЮЩЕНКО передала головному лікарю закладу Аркадію ЛУШПІ сертифікат на отримання медичного обладнання для новонароджених на суму 72 тисячі гривень. Також перша леді України подарувала Сумській обласній дитячій клінічній лікарні ікону Божої Матері.

Сумська обласна дитяча клінічна лікарня є учасником програми «Від лікарні до лікарні» Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000».

Заклад створений 1988 року, у березні 2003 року акредитований на вищу категорію. Протягом останніх років лікарня посідала призові місця за результатами рейтингової оцінки показників роботи.

У рамках програми «Від лікарні до лікарні» Сумська обласна дитяча клінічна лікарня отримала від Фонду «Україна 3000» комплект кардіологічного обладнання, а також системи контролю рівня цукру в крові - глюкометри. Окрім того, два дитячі хірурги, які працюють у лікарні, мали змогу пройти стажування у Європейському хірургічному інституті у Гамбурзі.