Міліція: чоловік, який погрожував підірвати аеропорт «Київ», був п’яний

Співробітники карного розшуку Соломенського райуправління столичної міліції затримали чоловіка, який вчора погрожував підірвати аеропорт "Київ".

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, 19 січня близько 5.00 по лінії "102" надійшло анонімне повідомлення про закладення вибухівки на території аеропорту. Майже півтори години знадобилося вибухотехнікам, щоб обстежити територію аеропорту і зняти оточення за 7 хвилин до посадки літака із Запоріжжя. Разом з тим, довелося затримати реєстрацію пасажирів на літак до Симферополя. На час обстеження із будівлі аеровокзалу було евакуйовано 20 людей. Вибухового пристрою не виявлено.

За данними ЦГЗ, того ж дня було затримано чоловіка, який зробив це повідомлення. Ним виявився киянин 1958 року народження. Свій вчинок він не зміг чітко пояснити правоохоронцям, оскільки перебував у станні сильного алкогольного сп’яніння. Проти "телефоного хулігана" порушено кримінальну справу.