Рудьковський затявся на теракті

Стороннє втручання, а не недбальство транспортників стало причиною аварії "Столичного експресу". На цьому наполягає міністр транспорту Микола Рудьковський.

Сьогодні він зустрівся з чільником МВС Василем Цушком, щоб обговорити результати експертизи, яку провели за фактом аварії потяга. За словами Рудьковського, до трагедії справді призвело втручання людини, але зовсім не чергової по станції, яку звинувачує МВС.

Нагадаємо, згідно з висновками правоохоронців, до аварії призвела халатність електромеханіка та чергової по станії Росава. Аварія столичного експреса сталася 2 травня неподалік Києва. Через несправність стрілки перекинувся локомотив і п`ять вагонів. Загалом у них перебували понад 500-т осіб. По медичну допомогу звернулися 32-є людей. Чотирьох шпиталізували.

5 канал