Завтра на Тарасовій горі вшанують пам'ять Олекси Гірника

Завтра в місті Канів Черкаської області на Тарасовій горі розпочнеться поминальна акція пам`яті Героя України Олекси Гірника.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Черкаської обласної організації партії "Наша Україна", 21 січня 1978 року Олекса Гірник здійснив акт самоспалення поруч з могилою Тараса Шевченка, попередньо розкидавши листівки з написом "Протест проти русифікації українського народу".

В рамках заходу заплановано покладання квітів до пам’ятного знаку О.Гірнику та проведення поминального богослужіння.

У повідомленні зазначається, що за часів радянської влади інформація про цей вчинок ретельно замовчувалася. Відомості про О.Гірника спочатку поширювало радіо «Свобода». Тільки після здобуття незалежності Україною правда про вчинок Гірника була вперше опублікована в газеті «Літературна Україна». Вшановувати пам`ять відважного борця за волю розпочали в часи Незалежності.

У 2003 році Київський фонд імені Олекси Гірника і Ліга українських меценатів заснували премію імені Олекси Гірника. «Наша Україна» щороку патронує проведення акції з ушанування пам’яті Олекси Гірника.