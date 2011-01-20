В Україні збільшилася кількість платників податків

На 1 січня 2011 року на обліку в органах Державної податкової служби України (ДПСУ) перебували 3,896 млн. платників податків, що на 3,2% більше, ніж на 1 січня минулого року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДПСУ, переданому агентству УНІАН.

Зокрема, на 1 січня цього року кількість зареєстрованих у ДПСУ юридичних осіб становила 1,155 млн., що на 3% більше, ніж минулого року, фізичних осіб – 2,741 млн., що на 3,3% більше.