На Дніпропетровщині на вулицю виставлять майже 3 тисячі міліціонерів

У Дніпропетровській області згідно з Указом Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» передбачається скоротити 2906 штатних одиниць в органах внутрішніх справ.

Про це сьогодні в ході наради в Дніпропетровській облдержадміністрації повідомив заступник голови ОДА Іван СТУПАК.

За його словами, щоб таке скорочення не мало негативного впливу на стан правопорядку, обласною владою розглядається питання щодо створення місцевої міліції, підрозділи якої мають утримуватися за рахунок місцевих бюджетів.

І.СТУПАК наголосив, що наразі через недосконалість законодавства необхідно опрацювати всі неврегульовані питання щодо законності створення та функціонування підрозділів місцевої міліції та її фінансування з місцевих бюджетів.

І СТУПАК зазначив, що до складу місцевої міліції попередньо планується ввести підрозділи дорожньо-патрульної служби, патрульної служби, служби дільничних інспекторів міліції тощо.

За підрахунками ГУ МВС України в Дніпропетровській області штатна чисельність цих служб станом на 1 січня цього року становить 3,5 тис. посад. Для їх утримання треба понад 150 млн. грн. на рік.

«Слід визначитися, скільки працівників місцевої міліції потрібно в кожному місті та районі області та чи може бути забезпечено в повному обсязі утримання цих підрозділів з місцевих бюджетів», - підкреслив І. СТУПАК.

За його словами, при Дніпропетровській міській раді створюється комунальне підприємство «Муніципальна гвардія», яке, в тому числі, буде займатися й охороною громадського порядку на території міста.

Наразі в органах ГУ МВС у Дніпропетровській області працюють понад 13 тис. співробітників.