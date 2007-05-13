Українська професійна журналістика має майбутнє

У Миколаєві відбулося нагородження 29-ти переможців Національного конкурсу шкільних газет, у якому взяло участь понад 1500 газет з 21 області України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі оргкомітету конкурсу, переможці отримали подарунки від Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, голови Миколаївської облдержадміністрації Олександра САДИКОВА, Представництва Європейської Комісії в Україні, інформаційного агентства УНІАН, футбольного клубу «Динамо», газет «Україна молода» та «Голос України».

Найкращою шкільною газетою конкурсу визнано «Вестник лицея», Харківський фізико-математичний ліцей № 27, м. Харків. У номінації “Найкраща друкована газета” перемогу здобула газета «Витамин-44» середньої школи №44 м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області. Найкращою електронною газетою визнано видання «Надія»,авторами якої є Чернігівська спеціалізована школа із Запорізької області. Найоригінальнішими названо газети «Школамбурчик» и «Школамбур» Гниванської загальноосвітньої школи № 2 з Вінниці.

Організатором конкурсу виступили Національна спілка журналістів України, Асоціація молодіжної преси України та Коледж преси і телебачення.

Як зазначив у своєму привітанні голова Національної спілки журналістів Ігор ЛУБЧЕНКО, “з надісланих на конкурс газет видно, що вони мають свою нову принципову позицію, і це дає підстави чітко зазначити – що майбутнє у професійної журналістики є”.