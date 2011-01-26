Завтра в Україні - морозна погода

Завтра в Україні погода істотно не зміниться.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, на дорогах ожеледиця. Вночі та вранці в Україні, крім західної частини, подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, в Карпатах місцями пориви південно-західного вітру 15-20 м/с.

Температура на Лівобережжі та Миколаївщині вночі становитиме 15-20° морозу, вдень 7-12° морозу; на решті території вночі 9-14° морозу, вдень 2-7° морозу; в Криму та на Закарпатті вночі 5-10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла (на Південному узбережжі Криму вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла).

Завтра у Києві та Київській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі по області 9-14°, вдень 2-7° морозу, у Києві - вночі 9-11°, вдень 3-5° морозу.

Як повідомляв УНІАН, у Криму штормове попередження продовжено до 28 січня.

Сьогодні у південних і східних районах Криму очікується сильний сніг. Крім того, до 28 січня на півострові збережеться ожеледь.