Губернатор назвав відповідальних за "блокаду" Одеського порту

Комплексна ревізія виробничо-фінансової діяльності Одеського морського торгового порту, що проводиться комісією Кабміну, стала причиною збоїв у роботі підприємства, зокрема митного оформлення імпортних вантажів, що підлягають відправці з порту вантажоотримувачам.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку оприлюднив сьогодні голова Одеської облдержадміністрації Едуард МАТВІЙЧУК, зазначивши, що вважає «неприпустимими такі підходи до ревізії підприємства, що спричинили припинення митного оформлення вантажів в одному з найбільших портів».

За його словами, «завдано збитку не лише торговому порту, але також і вантажовідправникам і вантажоотримувачам».

Разом із тим, зазначив Е.МАТВІЙЧУК, сьогодні він «одержав гарантії недопущення подібних ситуацій у майбутньому», і додав, що «найближчим часом робота порту буде нормалізована».

У прес-службі Одеського порту підтвердили: наприкінці дня 25 січня ситуація з оглядом контейнерів поліпшилася, за минулу добу здійснено огляд 109 контейнерів з імпортними товарами, а також здійснено митне оформлення 218 контейнерів. Знижується і кількість контейнерів, складованих на території порту. 25 січня їх було 6 тис. 698 штук, а 26 січня їх залишилося 5 тис. 689.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня в Одеському порту була знята «тижнева блокада» з митного оформлення контейнерів з імпортними товарами і відправки їх вантажоотримувачам. Повідомивши про це журналістам, тимчасово виконуючий обов`язки начальника порту Юрій ВАСЬКОВ зазначив, що «офіційної інформації про причини такого блокування ми дотепер не одержали, хоча і відправляли запити керівництву Державної митної служби України».

У свою чергу, начальник Управління зовнішньоекономічної діяльності і європейської інтеграції Одеської облдержадміністрації Сергій ТЕТЮХІН висловив здивування з приводу введеного тиждень тому 100% огляду контейнерів у режимі імпорту і внутрішнього транзиту з повним вивантаженням вмісту кожного контейнера і зупинкою їх оформлення, зазначивши, що «такий режим контролю в Одеському і Іллічівському морських торгових портах не поліпшує інвестиційну привабливість регіону».

До 25 січня на території Одеського порту знаходилося 250 завантажених автоконтейнеровозів, які понад дві доби чекали оформлення і дозволу на виїзд у напрямі вантажоотримувачів.