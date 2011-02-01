Кіноіндустрія США пережила найгірший січень за останні 20 років

Сьогодні, 1 лютого, стало відомо, що американська кіноіндустрія пережила найгірший січень за останні 20 років - за місяць було продано 79 млн. квитків - найгірший результат з 1990 року.

Загальні збори фільмів, що вийшли в першому місяці 2011 року, склали $636,7 млн. Для порівняння, в січні 2010 року сумарні збори кінострічок склали $939,9 млн., частину з яких забезпечив "Аватар" Джеймса Кемерона.

На думку фахівців, падіння у відвідуваності зумовлене двома причинами. По-перше, в короткостроковій перспективі, в січні не виходило великих блокбастерів. Цього року січень був присвячений номінованим на "Оскар" фільмам, серед яких багато картин з невеликим бюджетом.

Іншою причиною падіння глядацького інтересу, що носить більш довгостроковий характер, називається велика кількість сиквелів. Так, у 2011 році на екрани вийде рекордна кількість сиквелів - 26.

За прогнозами експертів, 2011 рік може стати роком з найменшою відвідуваністю кінотеатрів у сучасній історії США.

Коммерсантъ-Україна

