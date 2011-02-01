На хабарі погорів заступник начальника Львівської митниці

Сьогодні під час заходів, спрямованих на виявлення та припинення фактів хабарництва і зловживання владою та службовим становищем в лавах Державної митної служби України, співробітники СБУ затримали заступника начальника Львівської регіональної митниці під час отримання хабара в розмірі 7 тис. американських доларів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ у Львівській області.

Вказану „винагороду” посадовець вимагав і отримав від приватного підприємця за сприяння в оформленні імпортованих товарів за заниженою митною вартістю. Крім цього, при сприянні підрозділу внутрішньої безпеки Державної митної служби України, співробітники СБУ виявили протиправний механізм стягнення хабарів з підлеглих керівників митних постів Львівщини.

На даний час вирішується питання про порушення кримінальної справи.