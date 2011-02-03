У центрі Києва міліція накрила порностудію з 40 кімнат
13:20, 03 лютого 2011Суспільство
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Якраз для 40 дівчат
Співробітники столичної міліції сьогодні ліквідували в центрі Києва порностудію, що розміщувалась у 40 кімнатах, особи, які залучались до цього бізнесу, надавали свої послуги виключно іноземцям через інтернет.
Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції.
За даними правоохоронців, молоді дівчата наймалися на «роботу» за оголошеннями, які розміщувалися в інтернеті або у засобах масової інформації.
Як правило, в студії для роботи було задіяно 40 дівчат.
Наразі працівники міліції затримали трьох киян, які організували цю порностудію.
За попередніми даними, студія діяла близько півроку.
Порушено кримінальну справу, ведеться розслідування.
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