У центрі Києва міліція накрила порностудію з 40 кімнат

Співробітники столичної міліції сьогодні ліквідували в центрі Києва порностудію, що розміщувалась у 40 кімнатах, особи, які залучались до цього бізнесу, надавали свої послуги виключно іноземцям через інтернет.

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції.

За даними правоохоронців, молоді дівчата наймалися на «роботу» за оголошеннями, які розміщувалися в інтернеті або у засобах масової інформації.

Як правило, в студії для роботи було задіяно 40 дівчат.

Наразі працівники міліції затримали трьох киян, які організували цю порностудію.

За попередніми даними, студія діяла близько півроку.

Порушено кримінальну справу, ведеться розслідування.