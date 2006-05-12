Україна розраховує заробити в Афганістані

Україна має намір взяти участь у будівництві енергетичних об`єктів в Афганістані.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства палива і енергетики, відповідні питання обговорювалися в ході робочого візиту 10 травня українській делегації на чолі з першим заступником міністра палива і енергетики України Юрієм ПРОДАНОМ в Ісламську Республіку Афганістан (ІРА).

Згідно з повідомленням, сторони обмінялися думками щодо перспектив участі України в будівництві, реабілітації і реконструкції гідроелектростанцій, ліній електропередач і підстанцій в Афганістані. „Після вивчення наданої інформації стосовно проектів у електроенергетиці українська сторона підготує свої пропозиції щодо участі в них українських компаній”, - зазначив Ю.ПРОДАН.

Як наголошується в повідомленні, українська делегація провела зустрічі з міністром енергетики і водопостачання ІРА Ізмаїлом ХАНОМ, міністром гірничої промисловості і природних ресурсів ІРА Мухаммедом Ібрагімом АДЕЛЕ і керівництвом Афганської торгової палати при Міністерстві торгівлі Афганістану.

В ході зустрічей сторони обговорили також пріоритетні напрями співпраці в нафтогазовій і електроенергетичній галузях. Афганська сторона погодилася надати найближчим часом інформацію про умови участі українських компаній в розробці нафтових і газових родовищ на своїй території. Обговорювалося питання участі України в будівництві газопроводу Туркменістан-Афганістан-Пакистан.

За підсумками зустрічі досягнуто домовленість про продовження діалогу Україна –Афганістан в енергетичній сфері в рамках бізнес-форуму, який заплановано провести в II половині 2006 року під час візиту Президента Афганістану Хаміта КАРЗАЯ в Україну.