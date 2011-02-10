Посольство передало українській Бібліотеці в Москві нову добірку

На виконання доручення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА сьогодні посольство України в Російській Федерації передало Бібліотеці української літератури м. Москви нову добірку українських видань, підібрану Міністерством культури України.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в РФ в посольстві, бібліотеці було передано книжки: “Кобзар” Тараса Шевченка, “Енеїда” Івана Котляревського, “Захар Беркут” Івана Франка, твори інших відомих українських класиків, книги “Пізнай Україну”, “Україна на карті світу”, “Україна: її не можна не любити”, “Під небом України”, “Український словоспів” та інші.

Як підкреслив під час церемонії передачі книг радник-посланник посольства В’ячеслав ЯЦЮК, керівництво Української держави налаштоване продовжувати підтримку закладу культури Москви, діяльність якого спрямована на задоволення культурних, мовних та інформаційних потреб українців Росії та шанувальників українського слова.

Український дипломат відзначив, що у формуванні нинішньої добірки видань особлива увага була приділена поповненню книжкового фонду Бібліотеки для підростаючого покоління. Зокрема, Бібліотеці передано декілька примірників українських букварів, збірки для дітей “Катрусині скарби”, “Наймиліше слово”, “Ой радуйся, земле”, “Золота скриня” та інші.

Адміністрацією Бібліотеки висловлено вдячність за новий цінний дарунок України. Як відзначалося працівниками закладу, завдяки дієвій підтримці та постійній увазі до діяльності Бібліотеки з боку керівництва Української держави впродовж останнього часу спостерігається стале збільшення кількості її відвідувачів.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2010 року відділ боротьби з екстремізмом МВС РФ під час обшуку вилучив із Бібліотеки української літератури в Москві більш як 50 книг для проведення психолого-лінгвістичної експертизи. Працівники міліції в електронному каталозі набрали слово «націоналізм» і вилучили всі видання, в яких було виявлено це слово.

24 грудня посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО повідомив, що книги з бібліотеки вилучено в рамках кримінальної справи за фактом розповсюдження екстремістської літератури.

26 грудня директор бібліотеки Наталія ШАРІНА повідомила, що бібліотека опечатана й закрита. За її словами, 24 грудня в бібліотеці відбувся другий обшук, у результаті якого було вилучено жорсткі диски з комп`ютерів, а також читацькі квитки.

12 січня в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що Бібліотека української літератури в Москві повністю відновила роботу в звичайному режимі.

14 січня у Бібліотеці української літератури в Москві відбувся третій обшук, у ході якого було вилучено сервер, директора побив співробітник міліції.

16 січня Надзвичайний і Повноважний Посол України в Російській Федерації В.ЄЛЬЧЕНКО повідомив, що ситуацію навколо Бібліотеки української літератури у Москві буде остаточно врегульовано найближчим часом.

25 січня В.ЄЛЬЧЕНКО передав від імені Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА 25 книг із його особистої колекції.

Довідка УНІАН. Бібліотека української літератури була створена постановою уряду Москви від 19 грудня 2000 року.