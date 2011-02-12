У Харкові знесуть пам’ятник Соборності України, розташований у центрі міста, на площі Рози Люксембург, з метою встановлення нового монумента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує офіційний сайт Харківської міської ради.

За словами міського голови Геннадія КЕРНЕСА, пам’ятник буде демонтований у рамках реконструкції площі, яку планує Харківська міськрада.

Територія площі Рози Люксембург буде упорядкована з урахуванням будівництва нового пам`ятника, оскільки архітектурне рішення, яке було обрано 10 років тому, сьогодні визнається невдалим.

«Пройде засідання містобудівної ради, на якому будуть розглянуті варіанти нового пам`ятника, - сказав Г.КЕРНЕС. - Це не тільки моє рішення, це буде спільне рішення, у тому числі громадських організацій, які 10 років тому брали участь у відкритті пам`ятника».

Крім того, за інформацією Г.КЕРНЕСА, після реконструкції площі Рози Люксембург для зручності жителів і гостей міста буде змінено рух транспорту.

Довідка УНІАН. Пам’ятник Соборності був встановлений у Харкові на площі Рози Люксембург у серпні 2001 року до 10-річчя Незалежності України. Це 16-метрова бронзова колона, на вершині якої розташовано фігуру птаха з опущеними крилами, що здалеку формує силует українського тризуба. Біля підніжжя колони розташовано фігуру дівчинки (образ якої взято з Дарини СТРІЛЕЦЬ – першої дитини, народженої в Харкові після проголошення Незалежності України).

Пам’ятник у Харкові неодноразово піддавався критиці. Його авторам закидалося те, що фігура сокола з опущеними крилами на вершині 16-метрової колони швидше нагадує не птаха перед злетом, як трактували архітектори, а встромлений у спиляний стовбур дерева тризуб зі зламаним древком.

Сьогодні, коментуючи події, скульптор Олександр РІДНИЙ констатував на місцевому телебаченні, що пам’ятник створювався і встановлювався поспіхом і не без пригод: «Все бігом, бігом, була така суєта і паніка, що ми якось в гарячці навіть відлили цій дівчинці дві лівих руки». За його словами, бетонний сокіл зірвався з крана, «впав і пробив таку дірку в асфальті. Ну і побоювалися, думали, що він там, бетон все ж таки, з такої висоти розбився, але вцілів, так міцно зробили».