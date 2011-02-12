Мінекономіки: ціни зростають через недобросовісну конкуренцію

Керівництво Міністерства економічного розвитку і торгівлі України запевняє, що будує систему економічного та адміністративного впливу на цінову ситуацію на товарних ринках України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, про це заявив заступник міністра Анатолій МАКСЮТА.

За його словами, “невмотивоване зростання цін на продукти харчування виникає передусім через недобросовісну конкуренція певних товаровиробників”.

"Ми не будемо допускати різних узгоджених недобросовісних дій на ринку, коли ті чи інші виробники домовляються, підвищують ціни, а потім уряд починає з цим боротися. Зараз ми разом з іншими міністерствами розробляємо спеціальну методику прогнозування цих цінових сплесків і відповідний інструментарій для їх згладжування", - наголосив А.МАКСЮТА.