Геологічна служба США оцінить нетрадиційні джерела газу в Україні

Геологічна служба Сполучених Штатів Америки оцінить нетрадиційні джерела газу в Україні.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це йдеться у Спільній заяві за результатами третього засідання українсько-американської Комісії зі стратегічного партнерства, що відбулося 15 лютого у Вашингтоні під головуванням міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА і Державного секретаря Гіларі КЛІНТОН.

К.ГРИЩЕНКО та Г.КЛІНТОН підкреслили, що енергетична безпека залишається одним із ключових елементів спільного стратегічного діалогу і висловилися “на підтримку розвитку енергетичних ресурсів України, в тому числі газу з нетрадиційних джерел”. Американська сторона привітала членство України в Європейському енергетичному співтоваристві. Обидві сторони висловили свою підтримку прозорого енергетичного ринку в Україні і відзначили прийняття Україною закону «Про засади функціонування ринку природного газу» та заходів з приведення тарифів на газ у відповідність до ринкових умов. США закликали Україну до реструктуризації газової галузі з метою створення можливостей для інвестицій в її газотранспортну систему.

Також Комісія відзначила прогрес у рамках українсько-американської Робочої групи з питань енергетичної безпеки, співголовами якої є міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО і спеціальний посланник Державного департаменту з питань енергетики в Євразії Посол Ричард МОРНІНГСТАР. Вони привітали домовленість про проведення Геологічною службою США оцінки нетрадиційних джерел газу, що дасть уряду України та інвесторам публічну інформацію стосовно потенційних ресурсів в Україні. Вони привітали технічну допомогу Агентства США з міжнародного розвитку щодо правових, нормативних та екологічних аспектів видобутку “нетрадиційного” газу. Обидві сторони мають намір продовжувати співпрацю у сфері енергоефективності та обговорити перспективні технології поновлюваних джерел енергії, а також відновлення нафтових і газових свердловин. Вони відзначили важливість залучення приватних інвестицій і технологій для розробки нафтових і газових ресурсів України на основі відкритих, конкурентних процедур державних закупівель. Вони привітали позитивне рішення Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції щодо заявки компанії «Шеврон».

Також у заяві сказано, що сторони обговорили питання інвестиційного клімату в Україні та економічні реформи.

“Хартія Україна-США про стратегічне партнерство містить наші спільні зобов`язання з підтримки економічних реформ та лібералізації економіки, розвитку сприятливого для торгівлі та інвестицій бізнес-клімату. На сьогоднішньому засіданні обговорювалося питання необхідності справедливого і прозорого інвестиційного клімату в Україні як для українських, так і для іноземних фірм. Сторони обговорили питання глобального зернового ринку та інші аграрні питання і висловили надію, що значний виробничий потенціал України робитиме внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки. Сполучені Штати привітали успішне досягнення Україною домовленості про кредити стенд-бай з Міжнародним валютним фондом і закликали до продовження співпраці з МВФ”, - сказано у Спільній заяві.

Як повідомляв УНІАН, уряди України і США підписали 15 лютого у Вашингтоні меморандум про співпрацю у галузі розвідки сланцевого газу.

Метою меморандуму є забезпечення умов для обміну знаннями і експертними напрацюваннями між урядами двох країн у сферах, що стосуються оцінки і кваліфікації ресурсів сланцевого газу в Україні.

Документ покликаний поліпшити паливно-енергетичний баланс України, зокрема шляхом диверсифікації джерел поставок газу, залучення інвестицій і новітніх технологій в геологорозвідку і видобуток сланцевого газу в Україні, створення на державному рівні системи стимулів і гарантій для сприяння проектам у галузі розвідки і видобутку сланцевого газу, яка може бути використана як основа для формування механізму державної підтримки реалізації проектів видобутку газу з усіх видів нетрадиційних джерел у цілому.