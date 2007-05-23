Результати контролю можуть бути загрозливими для судноплавних компаній

Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства (Держфлотінспекція) за узгодженням з Департаментом морського і річкового транспорту Міністерства транспорту і зв`язку України з 1 червня ц.р. має намір активізувати свою діяльність з контролю за дотриманням ліцензійних умов судноплавними компаніями.

Про це сьогодні під час наради-семінару з проблем аварійності на суднах повідомив заступник начальника Держфлотінспекції Анатолій ШЕМЕЛІН.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «результати цього контролю можуть виявитися загрозливими для судноплавних компаній». Він також зазначив, що на сьогодні необхідно узяти під жорсткий контроль дотримання ліцензійних умов і добитися їх виконання. За його даними, практика анулювання ліцензій в Україні на сьогодні не поширена.

За даними представника Держдепартаменту морського і річкового транспорту Миколи СЕВЕРІНА, протягом останніх п`яти років не було перевірок дотримання ліцензій на подання послуг з перевезення пасажирів і багажу судноплавними компаніями. «Минулого року ми вперше восени перевірили декілька підприємств в Києві. І ми жахнулися: у компаній, які флагмани, технічно плавзасоби не зовсім відповідали вимогам, а в документах цілковите неподобство … Цього року ми перевірили вже 5 компаній на півдні і далі перевірятимемо», - сказав він.

М.СЕВЕРІН підкреслив, що на сьогодні головною є охорона людського життя. «І якщо ми помічатимемо грубі порушення в питаннях охорони людського життя на будь-якому виді плавзасобів, ми вживатимемо найрішучіших заходів з відкликання ліцензії», - заявив він.

За даними начальника Держфлотінспекції Олександра ЩІПЦОВА, найчастішими інцидентами на водному транспорті є інциденти на маломірних суднах при перевезенні пасажирів, кількість яких перевищує допустимі норми. На великих же судах головним порушенням інструкції є недотримання норм і часу несення вахти та ін., що призводить до перевтомлення екіпажа і може призвести до аварійних ситуацій. Водночас він не назвав кількості аварійних інцидентів за цей рік і за минулий. За словами начальника інспекції, кількість таких подій не зростає і не падає, знаходиться на стабільному рівні. «Не дивлячись на те, що абсолютної безпеки немає, ми маємо мінімізувати аварійні події», - сказав він.

Довідка УНІАН. На сьогодні в Україні 680 ліцензіатів за поданням послуг з перевезення пасажирів і багажу річковим і морським транспортом, з них 185 - зареєстровані в АР Крим. При цьому більше 520 ліцензіатів - компанії, що надають послуги на маломірних суднах. 71% ліцензіатів - фізичні особи, 29% - юридичні.