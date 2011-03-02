У Києві купують 2-кімнатні квартири, а орендують 1-кімнатні

У Києві в лютому цього року продано 658 квартир на вторинному ринку і 126 – на первинному ринку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, найбільший попит мали двокімнатні квартири (51% операцій), 36% доводиться на однокімнатні квартири, 13% - на об`єкти з трьома кімнатами і більше.

За даними компанії, максимальна кількість операцій (65%) доводиться на квартири вартістю до 100 тис. дол., 23% - у ціновій категорії від 100 до 200 тис. дол. і 12% - у категорії понад 200 тис. дол.

При цьому найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1 383 дол./кв. м на вторинному ринку (1 215 дол./кв. м - на первинному ринку). Найдорожчим у лютому був Печерський район, де середня ціна продажу становила 2 825 дол./кв. м на вторинному ринку (2 377 дол./кв. м - на первинному ринку).

Нагадаємо, за підсумками лютого 2010 року на вторинному ринку житла Києва було продано 405 квартир, на первинному ринку - 94.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в 2010 році кількість операцій купівлі-продажу квартир зросла на 46,4%, порівняно з 2009 роком – до 11 752 операцій. У січні ц.р. у столиці було продано 499 квартир.

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У цей же період, за даними SV Development, було здано в оренду 730 квартир.

Згідно з повідомленням, найбільший попит мали однокімнатні квартири (54% операцій), 32% припадало на двокімнатні квартири і 14% – на об`єкти з трьома кімнатами і більше.

Максимальна кількість операцій (54%) припадала на квартири вартістю до 4,5 тис. грн. за місяць, 31% – у ціновій категорії від 4,5 до 7 тис. грн. і 15% – у категорії понад 7 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, у Києві у 2010 році кількість операцій з оренди квартир зросла на 4% порівняно з 2009 роком – до 9490 операцій. У січні цього року в Києві було здано в оренду 590 квартир.