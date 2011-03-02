Швейцарська компанія заявляє, що суди виштовхують інвесторів з України

Швейцарська компанія «Дельта Кепітал СА» заявляє, що її за допомогою судів виштовхують в України.

Як йдеться в переданному УНІАН повідомленні компанії, за підписом голови Ради директорів «Дельта Кепітал СА» Жана-Пола Ван МЮНСТЕРА, «європейський інвестор, швейцарська компанія «Дельта Кепітал СА», змушена констатувати, що в Україні після судової реформи, руками суддів, використовуючи сумнівні юридичні судові процедури її як інвестора, якому належить пакет акцій в статутному капіталі ЗАТ «Житомирські ласощі», позбавляють права власності на акції, завдаючи при цьому збитків на сотні мільйонів доларів США».

Як зазнається в повідомленні, схема позбавлення права власності була реалізована в три етапи. У середині 2010 року міноритарні акціонери через судові позови на першому етапі позбавили інвестора можливості брати участь в управління підприємством, заблокувавши через суд діяльність найвищого органу управління компанії - Наглядової ради. На другому етапі було фізично не допущено до участі в Загальних зборах акціонерів повноважних представників «Дельта Кепітал СА», що дало можливість підставним особам проголосувати зручні для них рішення. На третьому етапі, з порушенням правил підсудності, через суд у Києві було скасовано шість емісій акцій одинадцятирічної давнини. «Про це рішення ми випадково дізналися через 5 місяців», - зазначає Ж-П. Ван МЮНСТЕР.

Він зазначає, що компанія офіційно неодноразово зверталася до генерального прокурора, голови Служби безпеки, міністра внутрішніх справ України для того, щоб привернути увагу правоохоронних органів, які повинні захистити її права від очевидного відкритого порушення. Проте, на сьогоднішній день жодне з відомств не провело належної перевірки, і ситуація навколо ЗАТ «Житомирські ласощі» залишається непередбачуваною, йдеться в повідомленні.

Компанія «Дельта Кепітал СА» також зверталася до З’їзду суддів України 16 вересня 2010 року, її представники направляли скарги головам Вищих Господарського та Адміністративного судів, Радам суддів, зазначених судів, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Вищій Раді юстиції України. Однак належної реакції не було. «Тільки Вища рада юстиції почала перевірку щодо судді господарського суду Житомирської області Т. - ми отримали три офіційних відповіді від Голови ВРЮ про відкриття провадження, однак так і до сьогоднішнього дня (з моменту звернення пройшло шість місяців) не прийнято жодного рішення щодо цього судді, ми вимушені були звернутися до суду на бездіяльність ВРЮ».

Компанія «Дельта Кепітал СА» заявляє, що «вже не вірить у перспективи законного відстоювання своїх прав, не вірить у правоохоронні органи та суди України, тому звертається до четвертої гілки влади України – мас-медіа, щоб остання провела власне незалежне журналістське розслідування і проінформувала ділову та політичну спільноту про цей випадок».

Одночасно компанія «Дельта Кепітал СА» обіцяє звернутися до іноземних дипломатичних представництв в Україні, депутатів Європарламенту та Єврокомісії з повідомленням про ризики, що чекають на інвесторів, які бажають вкладати кошти в розвиток економіки України.

«Завершальне слово в усій цій незбагненній для демократичної ментальності ситуації буде належати Європейському суду з прав людини, де відповідати за рішення національних судів буде держава Україна», - наголосив голова Ради директорів компанії «Дельта Кепітал СА».