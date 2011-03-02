Громадяни Румунії застосували в Чернівцях спецзасоби злому банкоматів

У Чернівцях затримано 28-річного та 34-річного громадян Румунії, які намагались незаконно зняти кошти у банківських терміналах міста.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, затримали зловмисників співробітники Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю (УДСБЕЗ) УМВС в області спільно з оперативниками карного розшуку УМВС та працівниками служби безпеки одного з банків.

За даними міліції, працівники одного з комерційних банків Чернівців повідомили правоохоронцям про спроби «почистити» банківські термінали після того, як виявили несанкціоноване втручання в один з банкоматів на території обласного центру.

У результаті комплексних заходів було встановлено, що громадяни Румунії за допомогою спеціальної комп`ютерної техніки і підроблених пластикових карток, використовуючи банкомати та інші автоматизовані термінали банківських установ, намагались незаконно отримати доступ до банківських рахунків громадян - клієнтів банку та в подальшому привласнити отримані кошти.

У затриманих вилучено 15 підроблених пластикових карток із нанесеною магнітною смужкою, ноутбук, карту пам`яті, телескопічну антену, адаптер та інші предмети, що використовувались зловмисниками в злочинній діяльності. Вже при обшуку в номері готелю, де вони зупинились, в них виявили та вилучили спеціальні технічні засоби.

Затримані перебувають в чернівецькому ізоляторі тимчасового тримання. Порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 200 КК України.