Мер Новогродівки аналогій з Алчевськом не бачить

Мер міста Новогродівка в Донецькій області Олександр АНТОНЕНКО звинувачує журналістів у «роздуванні» проблем тепло- та енергопостачання, що існують сьогодні в цьому шахтарському місті.

Про це він сказав кореспонденту УНІАН увечері 2 березня при спілкуванні в телефонному режимі.

«На сьогодні можу сказати тільки одне: той галас, який був роздутий у ЗМІ про те, що місто Новогродівка – це другий Алчевськ і так далі, це навіть не на 100%, а на 150% не відповідає дійсності», - сказав О.АНТОНЕНКО. При цьому він додав: «Так, у нас є проблеми в комунальному господарстві, є упущення працівників комунального господарства, але тієї страшної ситуації, яку описують ЗМІ про те, що місто померло, що місто загинається, що люди палять багаття, цього немає».

Мер розповів про те, що минулої суботи, 26 лютого, сталася аварія, і ряд будинків залишилися без електропостачання, але оскільки Новогродівка не газифікована, це ускладнило побутову ситуацію для жителів міста.

«Так, місто не газифіковане, і це наша велика проблема, і нам цим докоряють. Місто намагається вирішити цю проблему, але якщо, даруйте, перший проект газифікації міста розроблявся ще при радянській владі, другий розроблявся моїми попередниками і благополучно відправлений в архів. На сьогодні цей проект у роботі і ми намагаємося його реанімувати і ретельно готуємо кошти, щоб розпочати весь процес. Це перше питання», - пояснив О.АНТОНЕНКО.

Кажучи про саму аварію, що сталася, він зазначив: «Друге питання – про відсутність електропостачання. По-перше, у нас жоден будинок довше чотирьох годин без електрики не знаходився. Сталася аварія в суботу, в ніч на неділю, о 01.55 відключилося електричне підведення. До 05.30 близько 11 будинків знаходилися без електропостачання, але о 08.30, через три години після відновлення електропостачання, розпочалися роботи з відновлення».

За словами мера, в період аварійного відключення всі будинки «були перерозподілені між трьома введеннями електрики, а всього чотири введення на місто», але, «щоб не збільшувати навантаження, довелося десь скорочувати подачу електроенергії, тобто, по черзі відключати квартали». «Тоді, насамперед, звісно, довелося відключити ті квартали, які мають пічне опалення. Квартали, які не мають пічного опалення, намагалися їх тримати до останнього моменту підключеними», - запевнив О.АНТОНЕНКО.

Він повідомив, що причиною аварії стало «просто перевантаження електричних мереж, які, на жаль, ще недостатньо замінені, хоча роботи по місту ведуться».

«Приватні сектори у нас, два райони практично повністю перейшли на нові мережі, що дозволило підвищити якість подачі електроенергії. У житлових будинках теж, на жаль, не у всіх, але посилена електропроводка. Зараз ми ведемо роботи щодо заміни електротрансформаторів на підстанціях», - додав мер.

Крім того, він підкреслив, що «за цей період у нас жоден будинок, який був під теплопостачанням, не розморожений», і «ситуація в місті стабілізована ще у вівторок (1 березня)».

На запитання: «Як тоді пояснити, що температура в квартирах жителів зараз не піднімається вище 6-10 градусів?», О.АНТОНЕНКО відповів, що «у нас із 30 будинків, які були підключені до котельної, 18 будинків відмовилися від опалення, жителі яких написали відповідні заяви».

Мер пояснив, що ситуація з поганим теплопостачанням Новогродівки «складалася впродовж останніх 15-20 років», тому що котельні в місті належали підприємствам Міністерства вугільної промисловості України, а вугільна галузь сама була і залишається у важкій економічній ситуації.

«У 2002 році в місті було три котельні, дві через банкрутство підприємств, які володіли цими котельними, закрилися. Жителі, чиї будинки опалювали ці котельні, перейшли на індивідуальне вугільне опалення. Залишилася одна котельна в місті - КВТС-20 (виробниче управління теплофікації ДП «Селідовевугілля»), капітальний ремонт її був розпочатий тільки в 2000-і роки...», - розповів О.АНТОНЕНКО.

Він повідомив, що сьогодні в місті відпрацьовується новий проект – «переведення житлових будинків на електроопалення – це посилення трансформаторних підстанцій, заміна внутрішньобудинкової розводки, встановлення лічильників і внутрішньоквартальна розводка», і «проект є, він запущений».

Мер також відвів докори на свою адресу з неналежного опалення двох шкіл і лікарень міста. «Чотири рази була санстанція, що перевіряла школу (в нинішній осінньо-зимовий період), вона не пред`явила претензій з опалення для введення особливого режиму», - сказав О.АНТОНЕНКО. І з приводу опалення лікарні запевнив: «Лікарня ніколи не була відключена від опалення. Можливо, були моменти неподання теплоносіїв через зупинення котельної, можливо, не заперечуватиму. Але на сьогодні теплоносій подається».

Упущення в своїй роботі мер визнав лише стосовно неопалювального будинку №24 по вул. Мічуріна, пов`язавши це зі своєю недостатньою жорсткістю у вирішенні конкретної проблеми.

Так, через порив на внутрішньоквартальній теплотрасі, що проходить під самовільно збудованими гаражами, з 10 лютого ц.р. теплоподача носія була припинена жителям цього будинку.

«Я повністю визнаю своє упущення по одному будинку, де ми довго не могли прийняти силове рішення щодо знесення самовільно збудованих гаражів. Через одну людину страждали жителі цілого будинку», - сказав О.АНТОНЕНКО.

28 лютого міською владою було прийняте рішення про силове знесення гаражів і 1 березня знесення гаражів було проведено. 2 березня дісталися теплотраси і зараз там проводяться ремонтні роботи. Тут подачу тепла планується відновити вже 4 березня, додав мер.

Як повідомляв УНІАН, учора, 2 березня, в місті Новогродівка Донецької області масово мітингували жителі, чиї будинки п`ятий день залишаються без енергопостачання та без опалення.

Більше 200 жителів, обурених тим, що для того, щоб погрітися або закип`ятити чайник, їм доводиться виходити на вулицю і палити багаття, прийшли до будівлі мерії і вимагали звернути увагу міської влади на комунальні проблеми, і вирішити, нарешті, проблему з опаленням та енергопостачанням населення.

Як заявили учасники акції, в Новогродівці, де проживають майже 17 тис. жителів, близько 50 житлових 2- і 5- поверхових будинків, дитячий садок, дві школи і стаціонарне відділення міської лікарні залишилися без опалення і світла.