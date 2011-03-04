Відкрилась перша приватна галерея в Кіровограді

У Кіровограді відкрилась перша приватна художня галерея «Єлисаветград».

Як передає кореспондент УНІАН, розташована галерея в історичній частині міста і займає приміщення у два поверхи.

За словами власника галереї, колекціонера живопису Миколи ЦУКАНОВА, він працював над її створенням близько 5 років за підтримки родини, друзів-художників.

«Сьогодні частіше можна почути про відкриття нового клубу чи ресторану. Сподіваюсь, що поява нової художньої галереї стане гідною подією в культурному житті Кіровограда. Ми не будемо проводити в галереї розважальні заходи чи аматорські виставки. У нас представлені роботи кращих вітчизняних митців, які мають ім’я. Потрібно тримати планку», - розповів М.ЦУКАНОВ.

За його словами, галерею вже відвідав народний художник СРСР Петро ОССОВСЬКИЙ і подарував одну зі своїх картин.

Експозиція, що зараз представлена в галереї, налічує кілька десятків картин відомих українських, в тому числі кіровоградських, митців, зокрема, братів Анатолія та Сергія ШАПОВАЛОВИХ, Семена РАВСЬКОГО, Бориса ВІНТЕНКА, Федора КЛИМЕНКА та інших.

«Графік виставок розпланований уже до вересня цього року. Чимало відомих українських художників висловили бажання представити в нашій галереї свої картини», - наголосив М.ЦУКАНОВ.

Він відмовився назвати вартість галереї, наголосивши, що чимало цінних робіт були подаровані авторами йому як шанувальнику художнього мистецтва. «Можу запевнити, що всі технічні та охоронні вимоги до галереї дотримані на високому рівні», - додав М.ЦУКАНОВ.