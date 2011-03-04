Київводоканал виключає дефіцит питної води в Києві

ПАТ «АК «Київводоканал» виключає можливість дефіциту питної води у Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії, коментуючи інформацію, що з`явилася в деяких ЗМІ, про те, що цього року може виникнути проблема дефіциту води для заповнення водних резервуарів, які використовуються як джерело питної води.

«Ні про який дефіцит питної води для киян не може бути і мови. Потужності ПАТ «АК «Київводоканал» на сьогодні дозволяють видавати близько 2 млн. куб. м води на добу, тим часом щодоби для потреб киян у середньому видається близько 900 тис. куб. м. Тобто запасів питної води повністю вистачає», - йдеться у повідомленні.