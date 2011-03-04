Завтра у Києві - плюсова температура

Завтра в Україні істотні опади не очікуються, лише вдень у північній та східній частині місцями невеликий мокрий сніг та дощ.

На дорогах України, крім крайнього півдня, ожеледиця. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі вдень окремі пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 4-9° морозу, у Карпатах та на Прикарпатті місцями 10-15° морозу, вдень 0-5° тепла, у Карпатах 1-5° морозу; в Криму вночі 3-8° морозу, на Південному узбережжі близько 0°, вдень 4-9° тепла.

У Київській області у суботу вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла. У Києві температура вночі 4-6° морозу, вдень 2-4° тепла.