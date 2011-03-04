У МінЖКГ можуть забрати комунальний транспорт

Уряд розглядає можливість передачі функції з кураторства комунальним транспортом від Міністерства з питань житлово-комунального господарства до Міністерства інфраструктури, а функцію зі збереження пам'яток архітектури – від Міністерства регіонального розвитку і будівництва до Міністерства культури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістів віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Віктор ТИХОНОВ.

«Функція кураторства комунальним транспортом переноситься на Мінінфраструктури. Але від зміни місць тут нічого не змінюється», – сказав він.

Міністр нагадав, що раніше комунальним транспортом (тролейбуси і трамваї) в усіх містах опікувалося Міністерство житлово-комунального господарства.

«Друге питання – це збереження пам'яток архітектури, яке, можливо, повністю перейде під юрисдикцію Міністерства культури», – додав він.

В.ТИХОНОВ уточнив, що реорганізоване міністерство і надалі продовжить реставраційні і ремонтні роботи пам'яток архітектури, для чого ц структурі міністерства пропонується залишити відповідний департамент. Зокрема, на збереження Києво-Печерської Лаври цього року міністерству передбачено 10 млн. грн.

Рішення про можливу передачу даних функцій буде ухвалене із затвердженням положення про Мінрегіонбуд.

Віце-прем'єр-міністр наголосив, що з передачею пам'яток архітектури Мінкультури не йдеться про передачу якихось храмів Московському патріархату.

За його словами, для завершення реорганізації Міністерства регіонального розвитку і будівництва і Міністерства з питань житлово-комунального господарства в Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства необхідно, щоб Верховна Рада ухвалила два законопроекти – № 8055 «Про центральні органи виконавчої влади» і № 8056 «Про внесення змін до Закону «Про Кабінет Міністрів щодо повноважень». Також Президент України має затвердити положення про міністерство.

В.ТИХОНОВ уточнив, що положення про міністерство і проект штатного розкладу вже підготовлені.

Віце-прем'єр-міністр очікує на ухвалення парламентом у першому читанні двох законопроектів на наступному пленарному тижні, ще тиждень знадобиться для ухвалення законів у другому читанні.

Крім того, В.ТИХОНОВ повідомив, що штат реорганізованого міністерства планується скоротити на 30% – до близько 360-370 працівників. При цьому у підпорядкуванні віце-прем'єр-міністра будуть один перший заступник і два заступники міністра, які опікуватимуться департаментами регіонального розвитку, житлово-комунального господарства і будівництва.

Він додав, що на сьогодні поки діють три міністерства – Міністерство регіонального розвитку і будівництва, Міністерство з питань житлово-комунального господарства і Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.