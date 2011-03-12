Депутат: індустріальні парки на Одещині не приваблять інвесторів

Поки в парламенті не будуть прописані правові основи створення й функціонування індустріальних парків, немає сенсу розраховувати на залучення іноземних інвестицій в створення двох індустріальних парків на території Одеської області.

Так прокоментував в інтерв`ю УНІАН прийняті Одеською облрадою «Програму залучення інвестицій в економіку Одеської області на 2011-2012 роки» і «Інвестиційну стратегію Одеської області на 2011-2015 роки» лідер фракції «Батьківщина» в Одеській обласній раді Сергій ВЕСЕЛОВ.

«Яка велика американська або німецька компанія ризикне вкладати багатомільйонні інвестиції в реалізацію проектів індустріальних парків, приміром, у Любашівському або Іванівському районах, - зазначив депутат, - якщо проектанти й юрисконсульти не матимуть у своєму розпорядженні законодавчої бази, що регламентує розвиток цього сектора економіки? Не знатимуть, умовно кажучи, правил ведення ділових відносин із поспішно створеним обласним комунальним підприємством «Індустріальні парки»?

Водночас, констатував депутат, «8,7 млн. грн. на дворічну програму залучення інвестицій в економіку регіону депутатською більшістю вже виділені й будуть витрачені. «Виникає резонне запитання: а якщо інвестори, як і раніше, не відгукнуться на рекламні заклики через відсутність правової бази, як виправдати ці витрати?»

С.ВЕСЕЛОВ нагадав, що Кабмін України і раніше ухвалював рішення про створення індустріального парку на території Одеської області. «До речі, саме до нинішнього 2011 року планувалося почати випуск побутових приладів, - констатував він. – І де ці прилади? Немає їх. Хоча під його розміщення виділялося близько 300 гектарів землі».

Далі ознайомлення експертів із законодавством, акцентував він, «справа не просунулася - жоден інвестор не захотів вкласти кошти в розрекламований технопарк. І найгірше, що нічого в кращий бік із тих пір не змінилося. Більш того, інвестиційний клімат, включно з чиновницькими поборами і беззаконням у судах, навіть погіршився».

«Що ми зараз збираємося створювати на територіях, віддалених на 130-160 кілометрів від мільйонної Одеси? Чому не враховано при відведенні чиновниками земель під технопарки й виділенні коштів із обласного бюджету той чинник, - здивований С.ВЕСЕЛОВ, - що населення Любашівського району, приміром, становить всього 27 тисяч жителів? І близько 32 тисяч селян проживає в Іванівському районі, причому люди мають досвід хіба що у виробництві сільгосппродукції. Куди підуть 18 млн. грн., закладених в облбюджеті на індустріальні парки?»

Крім того, на думку депутата, «важливо знати: під кого плануються ці парки? Якщо під конкретні китайські машинобудівні компанії, так треба й сказати. Оголосити також, на яких умовах вони сюди входитимуть, зокрема уточнити, скільки буде залучено разом з інвестиціями іноземного техперсоналу».

«Важко піддавати аналізу подібні проекти, що раптово висуваються на обговорення й пропоновані для голосування в залі облради, більшість в якому складають депутати-«регіонали» і голосують за принципом партійної дисципліни, - резюмує досвідчений менеджер. - Особливо коли знаєш, які реальні можливості для створення технопарків є, приміром, у Овідіопольському районі Одещини, де в надлишку наявні незатребувані кваліфіковані робочі та інженерні кадри, достатньо землі, неважко розвинути недалеко від портів об`єкти інфраструктури, житло для залучуваних кадрів».

Нагадаємо, прийнятий у червні минулого року в першому читанні законопроект «Про індустріальні парки» на 9 місяців «застряг» в узгодженнях урядових розробників і профільних комітетів ВР України. Тим часом, лише на базі цього закону, за словами голови робочої групи "Національні проекти" комітету економічних реформ при Президенті України Владислава КАСЬКІВА, можлива розробка й винесення на розгляд Комітету економічних реформ концепції проекту "Індустріальні парки України", який претендуватиме на статус національного проекту. Оскільки на законодавчому рівні будуть прописані процедури придбання інвесторами прав власності на земельні ділянки під парки, отримання дозволів і ліцензій, закріплені механізми управління цими парками.