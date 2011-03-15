Альпіністи відремонтують пам'ятник Шевченку на вершині Кавказу

Дніпропетровські альпіністи в 2011 році відремонтують пам`ятник Тарасу Шевченку на вершині Центрального Кавказу, названій на честь Кобзаря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Дніпропетровську повідомив начальник майбутньої експедиції Валерій ЛОМИГА.

За його словами, в 1939 році дніпропетровські альпіністи підкорили безіменну вершину Суганського хребта заввишки 4,2 тис. метрів і, за правом першопрохідців, назвали її піком Т.Шевченка.

У 1964 році дніпропетровці здійснили друге сходження на пік Шевченка, присвятивши його 150-річчю Кобзаря. На вершині спортсмени встановили бюст поета, відлитий на Південному машинобудівному заводі. У 1989 році під час третього за ліком і першого зимового сходження на вершині була встановлена відлита в бронзі меморіальна дошка на честь 175-річчя Т.Шевченка. Остання альпініада на пік Шевченка була здійснена в 2004 році.

«У липні 2011 року ми плануємо відремонтувати пам`ятник Кобзареві на вершині піку Т.Г.Шевченка. Частина коштів на експедицію виділена з обласного бюджету Дніпропетровської області, але цього недостатньо. Потрібно ще кілька десятків тисяч гривень, щоб сходження було безпечним», - зазначив В.ЛОМИГА.