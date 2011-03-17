На Київщині двоє молодиків катували пенсіонера розпеченою праскою

У місті Біла Церква Київської області затримано двох молодиків, які, відрекомендувавшись працівниками міліції, проникли до оселі пенсіонера, а потім катували його розпеченою праскою, вимагаючи гроші.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУМВС України в Київській області, затриманими є двоє раніше судимих місцевих жителів 20 і 24 років.

Унаслідок таких дій "здобиччю" молодиків стали 130 гривень і шкіряні рукавички пенсіонера, який наразі перебуває у лікарні із травмами руки, обличчя та термічним опіком передньої черевної стінки.

Обом затриманим загрожує до дванадцяти років позбавлення волі, зауважили в міліції.