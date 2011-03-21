Співробітник колонії передав наркотик ув'язненому

Суворовський районний суд Херсона ухвалив вирок стосовно 26-річного молодшого інспектора Північної виправної колонії №90 (Херсон), який намагався передати ув`язненому коноплю.

Про це УНІАН повідомила прес-офіцер управління Державної пенітенціарної служби України в Херсонській області Гаяне ОГАНЕСЯН.

Згідно з повідомленням, інспектор у вересні 2010 року намагався пронести в колонію для передачі ув`язненому 18,1 грамів нарковмістної коноплі.

В результаті співробітника колонії засуджено на 5 років і 2 місяці позбавлення волі з відбуванням покарання в кримінально-виконавчій установі закритого типу й конфіскацією належного йому на правах приватної власності майна.