На Волині на зрубі дерева проявилося зображення Богоматері

У Волинській області на зрубі дерева проявилося зображення Богоматері.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату.

За їх даними, дивовижний горіх виявили в селі Сьомаки поблизу Луцька двоє чоловіків.

Як зазначено в повідомленні, коли лісоруби спиляли одну з гілок, на зрізі почав проступати ніби лик Діви Марії. Здивовані чоловіки понесли зруб у церкву, аби священик підказав, як діяти надалі.

Свіже зображення, що чітко нагадувало зображення Богородиці, чоловіки зняли на мобільні телефони. "Коли дивишся на ці знімки ще свіжозрубаного дерева (бо пізніше зображення потьмяніло внаслідок усихання деревини), здається, якийсь талановитий художник писав лик Пресвятої Марії, та ще й підмалював фарбами", - йдеться в повідомленні.

Архієпископ Луцький і Волинський Михаїл, коментуючи подію, зазначив: «Кожен по-своєму може трактувати це зображення і кожен своє міг побачити на зрізі, але однозначно добре, якщо це - поштовх до покаяння і молитви”.

"Для когось це буде навернення до віри, хтось по вірі, торкнувшись цього місця, отримуватиме якесь оздоровлення і зцілення. Тому що зцілює не дерево чи навіть ікона. Зцілює Господь по вірі людини", - додав він.