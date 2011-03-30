Аеропорт Донецька не приймає і не відправляє рейси
10:15, 30 березня 2011Суспільство
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Через сильний туман
Сьогодні міжнародний аеропорт «Донецьк» не приймає і не відправляє рейси через сильний туман.
Про це УНІАН повідомили у довідковій аеропорту, зазначивши, що «затримки йдуть на кожен рейс».
У довідковій уточнили, що за даними на 10.00 затримувалося прибуття трьох рейсів із Києва і одного - з Москви, а також відправлення трьох рейсів на Київ.
Згідно з розкладом, сьогодні аеропорт Донецька має прийняти і відправити 25 внутрішніх і міжнародних рейсів.
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