Аеропорт Донецька не приймає і не відправляє рейси

Сьогодні міжнародний аеропорт «Донецьк» не приймає і не відправляє рейси через сильний туман.

Про це УНІАН повідомили у довідковій аеропорту, зазначивши, що «затримки йдуть на кожен рейс».

У довідковій уточнили, що за даними на 10.00 затримувалося прибуття трьох рейсів із Києва і одного - з Москви, а також відправлення трьох рейсів на Київ.

Згідно з розкладом, сьогодні аеропорт Донецька має прийняти і відправити 25 внутрішніх і міжнародних рейсів.