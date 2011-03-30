У поліклініках закінчилися вакцини, необхідні для планових щеплень

У поліклініках України закінчилися вакцини, необхідні для планових щеплень, пише газета «Сегодня».

Як відзначає газета, у зв`язку з цим батькам дуже складно буде віддати своїх дітей в дитсадки, школи і виші. Крім того, виникає загроза епідемій таких захворювань, як дифтерія, кір тощо.

У поліклініках Києва кажуть, що вакцини приходять нерегулярно і в недостатній кількості. «У нас 14 дільниць, на які ми маємо розподілити всі вакцини. Наприклад, нам виділили лише 20 штук пентаксіма (щеплення проти дифтерії, правця, поліомієліту та інш.). На кожну дільницю вийшло по одній-дві вакцини (має бути по 30-40). Щеплення зробив, хто прийшов першим», - повідомила завпедіатрії Лариса БОБРИШЕВА.

Столичний дитячий лікар Олена МОРОЗ відзначає, що останні щеплення дітям робили ще в грудні. «Черга підійшла робити повторну вакцинацію, а діткам не робили й першу. Часто телефонують батьки, питають, коли ж привезуть щеплення», – сказала вона.

Проблема з постачаннями планових вакцин актуальна для всіх регіонів країни, відзначає видання. «У нас закінчилися всі щеплення для дітей до року. А купити не кожному по кишені (375 грн.)», – заявила головлікар херсонської поліклініки Ірина ТАРАН. За її словами, за цей квартал вони насилу зробили половину норми щеплень.

В Одесі, зазначає газета, навіть за минулий рік недопоставили 70% від необхідної кількості вакцин. «Наприклад, пентаксіма привезли 46% від заявленої кількості, – розповіла завідувачка епідвідділу облСЕС Людмила КРАСНИЦЬКА. – Через відсутність вакцини тільки від кору і краснухи не зробили щеплення 9800 дітей до 2-х років».

У парламентському Комітеті з охорони здоров`я газеті пояснили, що країна залишилася без щеплень через тендери. «Вчасно не змогли їх провести. Нікому було, оскільки ДП «Укрвакцина», яке займається тендерами, зараз зайнято розглядами в суді, на їх співробітників завели кримінальні справи», – стверджує голова комітету Тетяна БАХТЄЄВА.

У Мінохоронздоров`я запевняють, що вакцини вистачить до травня, а до того часу все налагодиться. «Перебої з поставками до деяких регіонів дійсно є, ми працюємо над проблемою», – заявив завідувач сектору імунопрофілактики населення Міністерства охорони здоров`я Сергій ПЛАТОВ.

«Вакцинацію не можна відкладати. Якщо не зробити вчасно чергове щеплення – попередні підуть нанівець. А це загрожує епідеміями, які проходили з дифтерією у 1990-х і кором у 2006 році», – наголосив імунолог Віктор МАЛІЄВСЬКИЙ.