Янукович: Пам'ять про Гурченко назавжди залишиться у наших серцях

Президент України Віктор Янукович висловив співчуття рідним, близьким і колегам Народної артистки СРСР Людмили Марківни Гурченко. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"У цей скорботний час прийміть мої щирі співчуття у зв`язку зі смертю видатної актриси сучасності – Людмили Марківни Гурченко.

Пішла з життя справжня легенда кіно і театру, чий неперевершений талант, природна чарівність, благородність, сила духовної краси і створені нею яскраві незабутні образи залишаться в пам`яті мільйонів шанувальників її творчості в Україні.

Щиро поділяю горе вашої родини і сумую разом з вами.

Вічна пам`ять про істинно народну артистку назавжди залишиться у наших серцях", - йдеться у співчутті Глави Української держави.