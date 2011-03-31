У НУ заявляють, що одеським медикам не дають надбавок до зарплати

Партія «Наша Україна» заявляє, що за вказівкою влади в Одеській області медикам не виплатили передбачені законами надбавки до зарплати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», партії стало відомо, що одеська влада дала неофіційне розпорядження головним лікарям усіх медичних закладів регіону не виплачувати усім категоріям медпрацівників надбавки, зокрема за шкідливі умови праці, за роботу зі шкідливим речовинами, нічні надбавки та інші. Найболючіше подібні рішення вдарили по медсестрах та санітарках, у яких заробітна плата і так знаходиться на рівні прожиткового мінімуму. Після цього одеські медики загалом не дорахувалися до 30% зарплати.

Як заявив голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, у ряді регіонів, в яких місцева влада знаходиться повністю в руках представників Партії регіонів, соціальна ситуація стає особливо напруженою.

За його словами, громадяни усіх регіонів країни вже відчули на собі наслідки антисоціального курсу, який реалізовує нинішня влада, - це політика так званої «оптимізації» соціальних видатків, а насправді обкрадання наших громадян.

«Ми вкрай стурбовані тиском на вчителів і лікарів на Одещині. Це – наслідок повної зневаги, зверхності і хамства у ставленні влади до наших людей», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він підкреслив: «Якщо в Донецькій та Луганській областях влада всупереч позиції місцевих громад проводить масове закриття українських шкіл, то в Одеській області необгрунтовано скорочують видатки на освіту та медицину. Нахабно і безкарно ця влада просто зневажає людей».

«Наша Україна» переконана, що пряма відповідальність за порушення соціальних прав та незаконне зниження рівня зарплат працівників освіти та охорони здоров’я області лежить на голові Одеської обласної державної адміністрації.

«Звільнення займаних посад – єдина дорога для керівників Одеської області і самої Одеси, які неспроможні виконати соціальні зобов’язання влади перед громадянами, ігнорують інтереси людей та ведуть антинародну, повністю антиукраїнську політику», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.