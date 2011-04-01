У Харкові чоловік побував у міліції і помер

Прокуратура Харкова вивчає причину смерті громадянина, який помер після перебування в обласній міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прокурор Харкова Євген ПОПОВИЧ.

За його словами, «чоловік був запрошений до обласного управління міліції. Вийшовши звідти зі своїм товаришем, він потрапляє в лікарню і там помирає».

За дорученням прокуратури області, зазначив Є.ПОПОВИЧ, зараз з’ясовуються всі обставини події, провадиться судово-медична експертиза і чи були ознаки насильницької смерті.

Після цього, зазначив прокурор, вирішуватиметься питання про можливе порушення кримінальної справи.