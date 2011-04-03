У потягу Миколаїв-Москва затримали обкуреного наркокур’єра

На Дніпропетровщині співробітники управління СБУ спільно з працівниками УМВС на Придніпровській залізниці у потягу «Миколаїв-Москва» затримали наркокур’єра, який перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області.

Під час огляду багажу 26-річного пасажира - мешканця Кривого Рогу - правоохоронці виявили та вилучили 1,5 кг наркотичного засобу «канабіс», 190 пігулок нарковмісного лікарського засобу «Терафун» та опій ацетильований.

Слідчими УСБУ у Дніпропетровській області стосовно затриманого наркокур’єра порушено кримінальну справу за ч.2 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) КК України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років.