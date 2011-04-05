Порошенко: державу цікавлять чотири речі

Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО впевнений, що земля повинна залишитися під держконтролем, незалежно від того, хто нею володітиме.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ПОРОШЕНКО сказав в ефірі вінницького телеканалу.

За його словами, земля зараз перебуває в приватних руках, і кожен власник отримав свій сертифікат. «Я думаю, і мене, як фахівця, як економіста, як громадянина не цікавить сьогодні прізвище власника цього земельного паю, земельного сертифікату. Ні холодно державі, ні жарко від того, що хтось уже 10 років, хтось 5 років є власником землі. Державу цікавлять чотири речі - як ця земля обробляється, яка продуктивність праці, чи не знищується родючість землі, яким способом і які на сьогодні застосовують захисні заходи ті, хто працює на цій землі», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Він переконаний, що держава повинна виконувати регулятивні функції щодо землі. «Регулятивні функції держави із забезпечення державного інтересу, із виробництва, із якості та із захисту - вони, безумовно, повинні залишитися за державою - це ключова позиція, незалежно від того, хто володітиме землею - фермер, велико-товарне господарство або іноземний інвестор. Ця земля залишиться в Україні, вона працюватиме на Україну, вона перебуватиме у сфері регулювання української держави, українського законодавства», - сказав П.ПОРОШЕНКО.