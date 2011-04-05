Коломойський став новим лідером євреїв Європи

На найбільшому європейському єврейському форумі, що відбувся в Парижі, в якому брали участь делегати з 28 країн Європи та інших країн світу, проведено голосування з ключових питань розвитку і перспектив єврейських громад континенту. Як повідомляє Mignews, делегати одностайно підтримали ідею створення Європейського єврейського союзу (EJU). Президентом цієї організації на найближчі п`ять років вибрали українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Підсумки голосування на урочистих завершальних зборах у Парижі оголосив відомий англійський адвокат Гордон Хосман, а зал зустрів це повідомлення аплодисментами.

На завершальному засіданні в Парижі у якості почесних гостей були присутні міністр транспорту Франції Тьєррі Маріані, міністр утворення Ізраїлю Гідон Саар, лідер єврейської громади Франції П’єр Беснану, депутати парламентів Бельгії, Румунії, Ізраїлю, України, рабини практично всіх європейських єврейських громад лідери найбільших громадських організацій.

У своєму виступі міністр освіти Ізраїлю Гідон Саар назвав створення EJU однією з найважливіших подій нового десятиліття і щонайпотужнішим ривком у розвитку діалогу єврейської діаспори світу й Ізраїлю.

За підсумками голосування наступним місцем проведення форуму EJU назвали Брюссель. Найближчим часом буде створено перший у Європі єврейський журнал, який називатиметься «Євро-джуз».