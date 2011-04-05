Європейські євреї нагородили Меркель, Аснара і Януковича

На найбільшому європейському єврейському форумі, що відбувся в Парижі, в якому брали участь делегати з 28 країн Європи і багатьох інших країн світу, в результаті голосування визначили лауреатів трьох престижних нагород.

Як повідомляє Mignews, канцлер Німеччини Ангела Меркель отримає нагороду в номінації «За послідовну позицію в підтримці Ізраїлю». Екс-прем`єра Іспанії Хосе-Марію Аснара відзначили нагородою за послідовну боротьбу з делегітимацією єврейської держави. Президента України Віктора Януковича нагородили за послідовну боротьбу проти героїзації фашизму.

Підсумки голосування на урочистих завершальних зборах у Парижі оголосив відомий англійський адвокат Гордон Хосман. Делегати форуму зустріли імена лауреатів аплодисментами.