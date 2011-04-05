На «Азовсталі» затримали вагон з радіоактивним брухтом
20:04, 05 квітня 2011Суспільство
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Повідомляє екологічна інспекція
У Маріуполі на металургійному комбінаті «Азовсталь» затримано вагон із радіоактивним металобрухтом.
Про це повідомили УНІАН у Державній екологічній інспекції Азовського моря.
Згідно з повідомленням, вагон із радіоактивним металобрухтом, постачальником якого є ТОВ «ІРАТ» м. Сімферополь (АР Крим), було затримано й переміщено на запасну колію. Наразі працює створена міжвідомча комісія для обстеження вагону.
У повідомленні зазначається, що міцність дози гамма випромінювання на поверхні вагону досягає 300-350 мікрорентген на годину при максимально допустимій нормі в 30 мікрорентген на годину.
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